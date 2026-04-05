Артета — о поражении в Кубке Англии: нужно принять это и ехать на матч ЛЧ с ясной головой

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал поражение своей команды от «Саутгемптона» со счётом 1:2 в матче 1/4 финала Кубка Англии сезона-2025/2026. Этот результат не позволил «канонирам» пройти в полуфинал турнира. Артета отметил, что не связывает вылет из двух турниров с погоней за четырьмя трофеями.

Кубок Англии . 1/4 финала
04 апреля 2026, суббота. 22:00 МСК
Саутгемптон
Окончен
2 : 1
Арсенал
Лондон
1:0 Стюарт – 35'     1:1 Дьёкереш – 68'     2:1 Чарльз – 85'    

«Нет. И я не хочу искать оправдания ни в отсутствующих игроках, ни в тех, кто находится здесь, но испытывает проблемы. Дело не в этом. Нужно посмотреть на себя в зеркало, принять ситуацию и ехать в Португалию (на матч 1/4 финала Лиги чемпионов с лиссабонским «Спортингом». — Прим. «Чемпионата») с ясной головой, с правильным пониманием и с готовностью к следующему вызову.

Может ли вылет из двух турниров оказаться благом для борьбы за титул? Не знаю. Сейчас мы вылетели, и пока это так, эта боль остаётся. Но когда эта боль уйдёт, мы должны использовать то время, которое у нас есть, наилучшим образом, чтобы максимально задействовать все наши ресурсы и стать лучше», — приводит слова Артеты официальный сайт клуба.

Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Арсенал» проведёт 7 апреля в Лиссабоне со «Спортингом».

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
07 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
Спортинг
Лиссабон, Португалия
Не начался
Арсенал
Лондон, Англия
Материалы по теме
Сенсационный вылет «Арсенала»! Слили команде из Чемпионшипа и упустили ещё один трофей
Сенсационный вылет «Арсенала»! Слили команде из Чемпионшипа и упустили ещё один трофей
