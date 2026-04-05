«Локомотив» выкупит Пруцева летом за € 6,5 млн, если продаст Батракова в Европу

«Локомотив» активирует опцию выкупа Данила Пруцева у «Спартака» за € 6,5 млн, если получит деньги с продаж. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Сейчас у «Локомотива» нет денег на трансфер Пруцева, который находится на первом месте в шорт-листе клуба на лето. Но в случае продажи Батракова в Европу за € 16 млн клуб активирует опцию выкупа», — добавил источник «Чемпионата».

Ранее Владимир Кузьмичёв, агент Батракова, оценил вероятность ухода полузащитника из «Локомотива» в летнее трансферное окно в 90%. По его словам, игроком интересуются клубы, выступающие в Лиге чемпионов УЕФА.