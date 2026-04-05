Юрген Клопп: я никогда не считал себя великим тренером

Бывший главный тренер дортмундской «Боруссии» и «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что никогда не воспринимал себя как выдающегося специалиста. Он отметил, что в период работы тренером у него было много дел и вопросов и он не всегда знал, как поступить в той или иной ситуации.

«Когда я был тренером, я никогда не считал себя великим специалистом. Никогда не считал, и это правда. У меня было столько дел каждый день, столько вопросов в голове, и я не всегда знал, что делать. Как я мог знать?

Если люди говорили, что конкуренция между мной и Хосепом Гвардиолой, которого я считаю лучшим в мире, была исключительной, то, конечно, это означает, что я тоже довольно хороший тренер. Я это понимал, но до конца это так и не осознал. Я больше не тренер, и, вау, я оказывается был действительно хорош», – приводит слова Клоппа TV2.

Клопп возглавлял «Ливерпуль» с октября 2015 года по январь 2024 года, сменив на посту главного тренера Брендана Роджерса. За время работы Клопп добился значительных успехов с клубом, включая победу в Лиге чемпионов и титул в Премьер-лиге.