Юрий Сёмин подробно объяснил свою позицию по лимиту на легионеров в РПЛ

Российский тренер Юрий Сёмин выступил против лимита на легионеров в Мир Российской Премьер-Лиге. Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярёв анонсировал ужесточение действующих правил, ограничивающих число иностранцев в составах команд восемью игроками и 13 — в заявке.

«Не думаю, что изменение лимита поможет нашим игрокам стать лучше. Не ограничения дают положительный результат, а только правильная работа, которая начинается в академии и заканчивается в основной команде. По мне, искусственное решение, что кого-то на поле должно быть больше, а кого-то – меньше, ни к чему не приведёт. Тренер что, враг себе? Он зависит от результата. И, конечно, должен выпускать на поле лучших. Сегодня это могут быть одни игроки, а уже завтра – совсем другие. Искусственно никого не введут в состав. Да, ошибка тренера возможна, но преднамеренный неправильный выбор – нет.

Так что убеждён: искусственное никогда не принесёт пользу. Даже несмотря на перебор с иностранцами в некоторых командах. Но это уже проблема квалификации тех, кто приглашает легионеров. Далеко же не всех игроков зовут по инициативе тренера. Бывает, это делают абсолютно другие люди – например, спортивный или генеральный директор. Спрос – с их квалификации. Сейчас к людям, которые на первом этапе предлагают игроков, можно сказать, нет никаких требований. Они должны обучаться. Может, для них нужно ввести лицензии, как и для тренеров? Самое важное – чтобы на поле не попадали игроки низкого уровня, ведь болельщики приходят не ради них. И всё равно, где они воспитаны – в России или другой стране», — написал Сёмин в колонке на Sports.ru.