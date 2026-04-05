«Уже готовимся ко встрече с москвичами». Сперцян — после победы над «Ахматом»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался о победе над «Ахматом» (1:0) в матче 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. В качестве главного арбитра матча выступил Антон Фролов из Москвы.

«Тяжёлый матч и такая важная победа вчера в Грозном! Спасибо всем за поддержку! А мы уже готовимся ко встрече с москвичами», — написал Сперцян в телеграм-канале.

В следующей игре «Краснодар» встретится с московским «Динамо» в Фонбет Кубке России. Первый финальный матч Пути РПЛ пройдёт в среду, 8 апреля, на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве.