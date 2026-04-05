«Уже готовимся ко встрече с москвичами». Сперцян — после победы над «Ахматом»
Поделиться
Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался о победе над «Ахматом» (1:0) в матче 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. В качестве главного арбитра матча выступил Антон Фролов из Москвы.
Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
04 апреля 2026, суббота. 19:45 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
0 : 1
Краснодар
0:1 Кордоба – 86'
Удаления: Силва – 90+4' / Черников – 90+6'
«Тяжёлый матч и такая важная победа вчера в Грозном! Спасибо всем за поддержку! А мы уже готовимся ко встрече с москвичами», — написал Сперцян в телеграм-канале.
В следующей игре «Краснодар» встретится с московским «Динамо» в Фонбет Кубке России. Первый финальный матч Пути РПЛ пройдёт в среду, 8 апреля, на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве.
Комментарии
- 6 апреля 2026
-
09:56
-
09:52
-
09:47
-
09:35
-
09:28
-
09:27
-
09:15
-
09:00
-
08:53
-
08:41
-
08:30
-
08:20
-
08:15
-
08:00
-
06:19
-
05:29
-
05:24
-
03:58
-
03:47
-
03:35
-
03:24
-
03:14
-
02:55
-
02:54
-
02:14
-
02:11
-
01:42
-
00:52
-
00:47
-
00:38
-
00:35
-
00:30
-
00:24
-
00:12
-
00:11