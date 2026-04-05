«Урал» — «Чайка»: онлайн-трансляция матча 27-го тура Первой лиги начнётся в 14:00

Сегодня, 5 апреля, состоится матч 27-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026, в котором встретятся «Урал» и «Чайка» из Песчанокопского. Игра пройдёт на стадионе «Екатеринбург Арена». В качестве главного арбитра встречу обслужит Данил Набока (Краснодар). Стартовый свисток судьи прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

По состоянию на сегодняшний день «Урал» занимает третье место в турнирной таблице Первой лиги. В активе команды 45 очков в 26 встречах. «Чайка» с 19 очками в 26 играх располагается на предпоследней, 17-й строчке. Возглавляет таблицу воронежский «Факел», команда заработала 56 очков после 26 матчей.