Арсенал — Факел: прямая онлайн-трансляция матча 27-го тура Первой лиги сезона 2025/2026 начнется в 16:00 мск 5 апреля 2026 года

«Арсенал» Тула — «Факел»: онлайн-трансляция матча 27-го тура Первой лиги начнётся в 16:00
Сегодня, 5 апреля, состоится матч 27-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026, в котором встретятся тульский «Арсенал» и «Факел» из Воронежа. Игра пройдёт на стадионе «Арсенал» в Туле. В качестве главного арбитра встречу обслужит Сергей Федотов (Павлово). Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Россия — Лига PARI . 27-й тур
05 апреля 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Арсенал Т
Тула
Окончен
1 : 2
Факел
Воронеж
0:1 Турищев – 10'     0:2 Турищев – 28'     1:2 Рейес – 38'    

По состоянию на сегодняшний день «Арсенал» занимает девятое место в турнирной таблице Первой лиги. В активе команды 35 очков в 26 встречах. «Факел» с 56 очками в 26 играх располагается на первой строчке. На втором месте находится «Родина», команда заработала 49 очков. Замыкает тройку лидеров «Урал» (45).

Календарь Первой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2025/2026
За лицензией для РПЛ пошли 7 клубов, игрок «Урала-2» в СИЗО после убийства. Главное в ФНЛ
За лицензией для РПЛ пошли 7 клубов, игрок «Урала-2» в СИЗО после убийства. Главное в ФНЛ
Все новости RSS

