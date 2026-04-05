«Арсенал» Тула — «Факел»: онлайн-трансляция матча 27-го тура Первой лиги начнётся в 16:00

Сегодня, 5 апреля, состоится матч 27-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026, в котором встретятся тульский «Арсенал» и «Факел» из Воронежа. Игра пройдёт на стадионе «Арсенал» в Туле. В качестве главного арбитра встречу обслужит Сергей Федотов (Павлово). Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

По состоянию на сегодняшний день «Арсенал» занимает девятое место в турнирной таблице Первой лиги. В активе команды 35 очков в 26 встречах. «Факел» с 56 очками в 26 играх располагается на первой строчке. На втором месте находится «Родина», команда заработала 49 очков. Замыкает тройку лидеров «Урал» (45).