Эдуард Мор: «Спартак» — фаворит матча с «Локомотивом»

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор высказался перед матчем 23‑го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором красно-белые встретятся с «Локомотивом». Игра между командами состоится сегодня, 5 апреля, на стадионе «Лукойл Арена». Начало встречи — в 19:30 мск.

«Спартак» — фаворит, так как играет дома. Команды сейчас сопоставимы по уровню игры, но «Спартак» имеет преимущество домашнего поля. Думаю, всё будет интересно развиваться. Обе команды атакующие. И у «Спартака», и у «Локомотива» атака лучше, чем оборона. Жду большого количества голов в этом матче», — сказал Мор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

После 22 матчей чемпионата России «Локомотив» набрал 44 очка и занимает третье место в турнирной таблице. «Спартак» располагается на шестой строчке, у команды в активе 38 очков. Лидирует в турнире «Краснодар», у которого 52 очка.