Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Эдуард Мор: «Спартак» — фаворит матча с «Локомотивом»

Комментарии

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор высказался перед матчем 23‑го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором красно-белые встретятся с «Локомотивом». Игра между командами состоится сегодня, 5 апреля, на стадионе «Лукойл Арена». Начало встречи — в 19:30 мск.

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
05 апреля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Локомотив М
Москва
0:1 Монтес – 23'     1:1 Барко – 66'     2:1 Солари – 83'    
Удаления: нет / Морозов – 72'

«Спартак» — фаворит, так как играет дома. Команды сейчас сопоставимы по уровню игры, но «Спартак» имеет преимущество домашнего поля. Думаю, всё будет интересно развиваться. Обе команды атакующие. И у «Спартака», и у «Локомотива» атака лучше, чем оборона. Жду большого количества голов в этом матче», — сказал Мор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

После 22 матчей чемпионата России «Локомотив» набрал 44 очка и занимает третье место в турнирной таблице. «Спартак» располагается на шестой строчке, у команды в активе 38 очков. Лидирует в турнире «Краснодар», у которого 52 очка.

Материалы по теме
РПЛ: дерби «Спартак» — «Локомотив» и топовый Талалаев
РПЛ: дерби «Спартак» — «Локомотив» и топовый Талалаев
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android