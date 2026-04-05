Дзюба — об отмене гола ЦСКА: всё понимаю, но это цирк. У нас нельзя Акинфеева трогать?

Форвард «Акрона» Артём Дзюба высказался о судействе в матче 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:2). Главный арбитр встречи Владимир Москалёв отменил гол форварда тольяттинцев на 90+3-й минуте после просмотра VAR.

«Я сейчас посмотрел гол. Это пародия какая‑то. У нас нельзя Акинфеева трогать или что? Я еле‑еле коснулся, даже не видел его. Меня держал Лукин. Это чистый гол. Вратарь выходит, я его даже особо не касаюсь. Я ему никак не мешал.

Фото: кадр из трансляции

Мы даже отпраздновать не успели, а он уже у монитора стоит. Ну что это такое? Всё понимаю, но это прям цирк. Такой гол «Спартака» или ЦСКА в наши ворота, его бы отменили? Железобетонно бы поставили и даже не смотрели», — сказал Дзюба «Матч ТВ».