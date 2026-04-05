Эдуард Мор: Соболеву помогает отсутствие сильных конкурентов в «Зените»

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор прокомментировал игру нападающего санкт-петербургского «Зенита» Александра Соболева.

«Ушли основные конкуренты Соболева в лице Лусиано и Кассьерры. Дуран, на которого ориентировались как на первого номера, форму не набрал. Соболев играет раскрепощённо, набрал хорошую форму. У него появилась уверенность в себе. Отсутствие сильных конкурентов ему помогает», — сказал Мор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В текущем сезоне Соболев принял участие в 30 играх команды во всех турнирах. На счету форварда 10 забитых мячей и три результативные передачи.

«Зенит» после 23 туров чемпионата располагается на второй строчке турнирной таблицы с 51 очком.

