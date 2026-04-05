«Манчестер Сити» установил рекорд по победам в Кубке Англии, обыграв «Ливерпуль»

Победа «Манчестер Сити» над «Ливерпулем» в 1/4 финала Кубка Англии (4:0) стала 18-й подряд для клуба в домашних матчах турнира, что позволило «Сити» установить новый рекорд, который держался почти 150 лет. Об этом сообщает ESPN.

Кубок Англии . 1/4 финала
04 апреля 2026, суббота. 14:45 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
4 : 0
Ливерпуль
Ливерпуль
1:0 Холанд – 39'     2:0 Холанд – 45+2'     3:0 Семеньо – 50'     4:0 Холанд – 57'    

Ранее, с декабря 1873 по февраль 1881 года, «Клэпхэм Роверс» выиграл 17 домашних кубковых матчей. Клуб был расформирован в 1914 году после начала Первой мировой войны.

Победа над «Ливерпулем» также обеспечила «Манчестер Сити» восьмое подряд участие в полуфинале турнира, продлив собственный рекорд до семи матчей, установленный в прошлом сезоне. «Манчестер Сити» не проигрывал в Кубке Англии на выезде с тех пор, как выбыл из турнира в 2018 году, когда уступил «Уигану».

Если команда одержит ещё одну победу в текущем сезоне, она станет первой в истории, которая выйдет в финал Кубка Англии четыре раза подряд.

