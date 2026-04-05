«Рад, что залетела такая красота!» Круговой — о победном голе в концовке матча с «Акроном»

Футболист ЦСКА Данил Круговой высказался о своём голе в ворота «Акрона» (2:1) на 85-й минуте матча 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Игрок принёс армейцам победу, забив ударом с левой из-за пределов штрафной площади.

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
04 апреля 2026, суббота. 13:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Гонду – 5'     1:1 Дзюба – 60'     1:2 Круговой – 85'    

«Рад, что залетела такая красота! Но больше всего рад победе! Тяжёлые и важные три очка. Во вторник на этом стадионе уже будем биться в плей-офф Кубка», — написал Круговой в телеграм-канале.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Во вторник, 7 апреля, на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре ЦСКА встретится в матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с «Крыльями Советов».

Материалы по теме
Историческое решение судьи, гол Дзюбы Акинфееву и победный шедевр. «Акрон» — ЦСКА — огонь!
Видео
Историческое решение судьи, гол Дзюбы Акинфееву и победный шедевр. «Акрон» — ЦСКА — огонь!
