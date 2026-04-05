Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Заза Джанашия поделился ожиданиями от матча «Спартак» — «Локомотив»

Бывший нападающий «Локомотива» Заза Джанашия поделился ожиданиями от матча железнодорожников с московским «Спартаком». Игра пройдёт в рамках 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сегодня, 5 апреля. Начало встречи — в 19:30 мск.

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
05 апреля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Локомотив М
Москва
0:1 Монтес – 23'     1:1 Барко – 66'     2:1 Солари – 83'    
Удаления: нет / Морозов – 72'

«Локомотив» — фаворит матча со «Спартаком». Они же на третьем месте. «Спартак» неплохая, хорошая команда. Они сейчас в примерно одинаковой форме. Думаю, будет хорошая и красивая игра. «Локомотив» сейчас в хорошей форме, они здорово играют. Уверен, что будет интересная игра», — сказал Джанашия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

После 22 матчей чемпионата России «Локомотив» набрал 44 очка и занимает третье место в турнирной таблице. «Спартак» располагается на шестой строчке, у команды в активе 38 очков. Лидирует в турнире «Краснодар», у которого 52 очка.

РПЛ: дерби «Спартак» — «Локомотив» и топовый Талалаев
