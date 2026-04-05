Заза Джанашия поделился ожиданиями от матча «Спартак» — «Локомотив»

Бывший нападающий «Локомотива» Заза Джанашия поделился ожиданиями от матча железнодорожников с московским «Спартаком». Игра пройдёт в рамках 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сегодня, 5 апреля. Начало встречи — в 19:30 мск.

«Локомотив» — фаворит матча со «Спартаком». Они же на третьем месте. «Спартак» неплохая, хорошая команда. Они сейчас в примерно одинаковой форме. Думаю, будет хорошая и красивая игра. «Локомотив» сейчас в хорошей форме, они здорово играют. Уверен, что будет интересная игра», — сказал Джанашия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

После 22 матчей чемпионата России «Локомотив» набрал 44 очка и занимает третье место в турнирной таблице. «Спартак» располагается на шестой строчке, у команды в активе 38 очков. Лидирует в турнире «Краснодар», у которого 52 очка.