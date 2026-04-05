Эдуард Мор: невозможно постоянно находиться в такой форме, как «Динамо» на старте весны

Экс-защитник «Спартака» Эдуард Мор прокомментировал ничью московского «Динамо» с «Оренбургом» (3:3) в 23-м туре Мир Российской Премьер-Лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
04 апреля 2026, суббота. 17:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 3
Оренбург
1:0 Муфи – 29'     2:0 Тюкавин – 40'     2:1 Муфи – 45+2'     2:2 Кейрос – 51'     3:2 Тюкавин – 61'     3:3 Кейрос – 66'    

«Невозможно постоянно находиться в такой форме, как «Динамо» на старте весны. Они выглядели просто великолепно, поймали кураж, бежали. Однако это непросто. Есть кадровые проблемы. С одной стороны, они же забили три гола — это хорошо. Но пропускать три гола от «Оренбурга» дома — это никуда не годится. Гусеву надо будет подумать, что с этим делать. Я это связываю с кадровыми проблемами», — сказал Мор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В первых четырёх матчах весенней части сезона бело-голубые одержали четыре победы с общим счётом 14:3, а в трёх следующих — уступили «Спартаку» (0:1), «Зениту» (1:3) и сыграли вничью с «Оренбургом».

