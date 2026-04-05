Эдуард Мор: невозможно постоянно находиться в такой форме, как «Динамо» на старте весны

Экс-защитник «Спартака» Эдуард Мор прокомментировал ничью московского «Динамо» с «Оренбургом» (3:3) в 23-м туре Мир Российской Премьер-Лиги.
«Невозможно постоянно находиться в такой форме, как «Динамо» на старте весны. Они выглядели просто великолепно, поймали кураж, бежали. Однако это непросто. Есть кадровые проблемы. С одной стороны, они же забили три гола — это хорошо. Но пропускать три гола от «Оренбурга» дома — это никуда не годится. Гусеву надо будет подумать, что с этим делать. Я это связываю с кадровыми проблемами», — сказал Мор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
В первых четырёх матчах весенней части сезона бело-голубые одержали четыре победы с общим счётом 14:3, а в трёх следующих — уступили «Спартаку» (0:1), «Зениту» (1:3) и сыграли вничью с «Оренбургом».
- 6 апреля 2026
-
09:56
-
09:52
-
09:47
-
09:35
-
09:28
-
09:27
-
09:15
-
09:00
-
08:53
-
08:41
-
08:30
-
08:20
-
08:15
-
08:00
-
06:19
-
05:29
-
05:24
-
03:58
-
03:47
-
03:35
-
03:24
-
03:14
-
02:55
-
02:54
-
02:14
-
02:11
-
01:42
-
00:52
-
00:47
-
00:38
-
00:35
-
00:30
-
00:24
-
00:12
-
00:11