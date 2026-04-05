Сокол — Родина, результат матча 5 апреля 2026, счет 1:3, 27-й тур Первой лиги 2025/2026

«Родина» обыграла «Сокол» и укрепилась на второй строчке таблицы Первой лиги
Комментарии

Завершился матч 27-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026, в котором встречались саратовский «Сокол» и «Родина» из Москвы. Команды играли на стадионе «Локомотив» в Саратове. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Олег Гусаков из Кисловодска. Игра завершилась победой команды гостей — 3:1.

Россия — Лига PARI . 27-й тур
05 апреля 2026, воскресенье. 13:00 МСК
Сокол
Саратов
Окончен
1 : 3
Родина
Москва
0:1 Тимошенко – 16'     0:2 Рейна – 19'     0:3 Корян – 88'     1:3 Гольянин – 90+4'    

На 16-й минуте нападающий Иван Тимошенко вывел «Родину» вперёд. Спустя три минуты форвард гостей Йорди Рейна удвоил преимущество своей команды. Нападающий московского клуба Аршак Корян забил третий мяч в ворота «Сокола» на 88-й минуте. На 90+4-й минуте форвард саратовцев Алексей Гольянин сократил отставание в счёте.

«Сокол» с 16 очками продолжает находиться на последнем, 18-м месте, в турнирной таблице Первой лиги. В активе «Родины» теперь 52 очка в 27 матчах. Команда располагается на второй строчке.

В следующем туре саратовская команда сыграет на выезде с волгоградским «Ротором» (12 апреля). «Родина» также в выездном матче встретится с воронежским «Факелом» (13 апреля).

Календарь Первой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2025/2026
Перестановки в Костроме и «Торпедо», у «Кубани» огромные проблемы. Главное в ФНЛ
