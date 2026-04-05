«Урал» разгромил «Чайку» в матче 27-го тура Первой лиги

Завершился матч 27-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026, в котором встречались «Урал» из Екатеринбурга и «Чайка» из Песчанокопского. Команды играли на стадионе «Екатеринбург Арена». В качестве главного арбитра встречу обслуживал Данил Набока из Краснодара. Игра завершилась победой хозяев поля — 5:0.

Счёт в матче открыл защитник «Урала» Силвие Бегич на пятой минуте. На 33-й минуте Бегич оформил дубль. Полузащитник хозяев Илья Ишков забил третий мяч в ворота «Чайки» на 65-й минуте. Никита Морозов забил на 90-й минуте четвёртый мяч «Урала». На 90+3-й минуте хавбек Роман Акбашев установил окончательный счёт — 5:0.

«Урал» набрал 48 очков в сезоне и занимает третье место в турнирной таблице Первой лиги. В активе «Чайки» 19 очков в 27 матчах. Команда располагается на предпоследней, 17-й строчке.

В следующем туре «Урал» сыграет на домашнем поле с «Уфой» (12 апреля). «Чайка» также в домашнем матче встретится с красноярским «Енисеем» (11 апреля).