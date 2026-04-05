Мирча Луческу перестал реагировать на лечение, 80-летний тренер остаётся в больнице — AS

Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу не реагирует на лечение. Как сообщает издание AS, 80-летний специалист был переведён в отделение интенсивной терапии. Несколько дней назад румынский тренер перенёс сердечный приступ и был доставлен в больницу Бухареста.

Врачи сообщают, что у пациента, перенёсшего во вторник операцию на сердце, в субботу снова возникли значительные сердечные аритмии и его состояние ухудшилось за ночь, что привело к его переводу в отделение интенсивной терапии.

Луческу был госпитализирован после того, как потерял сознание во время тренировки сборной Румынии. Под его руководством национальная команда уступила в стыковых матчах за попадание на чемпионат мира — 2026 года Турции (0:1) и не смогла квалифицироваться на турнир.