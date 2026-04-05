Денис Глушаков: в игре «Спартака» с «Локомотивом» многое зависит от участия Батракова
Бывший полузащитник «Локомотива» и «Спартака» Денис Глушаков высказался о предстоящем матче 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором железнодорожники сыграют с красно-белыми. Игра между командами состоится сегодня, 5 апреля, на стадионе «Лукойл Арена». Начало встречи — в 19:30 мск.

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
05 апреля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Локомотив М
Москва
0:1 Монтес – 23'     1:1 Барко – 66'     2:1 Солари – 83'    
Удаления: нет / Морозов – 72'

«Противостояние «Спартака» и «Локомотива» исторически всегда интересное. В каком состоянии команды — сложно судить. Но «Спартак» пару побед зацепил, «Локо» — тоже. Но есть травмы, в том числе у Батракова. Это ключевой игрок, многое в атаке строится через него. И многое зависит от того, будет он играть или нет. Но «Спартак» играет дома, должен побеждать — думаю, придёт большое число болельщиков. И Леониду Арнольдовичу сегодня 70 лет исполняется — может, команда поздравит с юбилеем победой», — сказал Глушаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

После 22 матчей чемпионата России «Локомотив» набрал 44 очка и занимает третье место в турнирной таблице. «Спартак» располагается на шестой строчке, у команды в активе 38 очков. Лидирует в турнире «Краснодар», у которого 52 очка.

