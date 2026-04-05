«Голстантин. Бомбардир. Кормилец». «Динамо» поздравило Тюкавина с рекордом по голам

«Голстантин. Бомбардир. Кормилец». «Динамо» поздравило Тюкавина с рекордом по голам
Пресс-служба московского «Динамо» обратилась к форварду команды Константину Тюкавину, который стал лучшим бомбардиром бело-голубых в XXI веке. Два гола в ворота «Оренбурга» (3:3) в матче 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги стали для нападающего 56-м и 57-м в составе бело-голубых.

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
04 апреля 2026, суббота. 17:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 3
Оренбург
Оренбург
1:0 Муфи – 29'     2:0 Тюкавин – 40'     2:1 Муфи – 45+2'     2:2 Кейрос – 51'     3:2 Тюкавин – 61'     3:3 Кейрос – 66'    

«ГОЛстантин. Бомбардир. Кормилец. Константин Тюкавин вписал своё имя в историю «Динамо»: теперь он — лучший бомбардир клуба в XXI веке! Поздравляем, Тюка», — говорится в сообщении пресс-службы «Динамо» в телеграм-канале.

Ранее рекорд по голам за «Динамо» в XXI веке принадлежал экс-нападающему Кевину Кураньи. Немец отметился 56 забитыми мячами в составе клуба.

От такого результата «Динамо» с «Оренбургом» падает челюсть! Аутсайдер отыгрался дважды
От такого результата «Динамо» с «Оренбургом» падает челюсть! Аутсайдер отыгрался дважды
