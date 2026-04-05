«Голстантин. Бомбардир. Кормилец». «Динамо» поздравило Тюкавина с рекордом по голам

Пресс-служба московского «Динамо» обратилась к форварду команды Константину Тюкавину, который стал лучшим бомбардиром бело-голубых в XXI веке. Два гола в ворота «Оренбурга» (3:3) в матче 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги стали для нападающего 56-м и 57-м в составе бело-голубых.

«ГОЛстантин. Бомбардир. Кормилец. Константин Тюкавин вписал своё имя в историю «Динамо»: теперь он — лучший бомбардир клуба в XXI веке! Поздравляем, Тюка», — говорится в сообщении пресс-службы «Динамо» в телеграм-канале.

Ранее рекорд по голам за «Динамо» в XXI веке принадлежал экс-нападающему Кевину Кураньи. Немец отметился 56 забитыми мячами в составе клуба.