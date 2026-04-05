Альба — перед матчем с «Пари НН»: не обращаем внимания на слухи, делаем свою работу

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба прокомментировал слухи о ситуации в клубе, отметив, что команда не обращает на них внимания. Сегодня, 5 апреля, «Ростов» сыграет с «Пари НН» в рамках 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Матч начнётся в 14:00 мск.

— Перед паузой на матчи сборных появлялись сообщения, что «Ростов» может не приехать на матч с «Пари НН». Как добрались?

— Как видите, мы здесь. Не обращаем внимания на слухи, делаем свою работу.

— Сказывается ли на подготовке то, что часть тренерского штаба уезжает в международную паузу?

— Мы давно работаем в «Ростове» и сборной России. Это не поменялось, мы уже привыкли так, — сказал Альба в эфире «Матч ТВ».