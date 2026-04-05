«Думаю, мы готовы к игре». Шпилевский — перед матчем с «Ростовом»

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Алексей Шпилевский сообщил о готовности команды к матчу 23‑го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Ростовом». Встреча состоится сегодня, 5 апреля, на домашнем стадионе команды. Начало игры — в 14:00 мск.

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
05 апреля 2026, воскресенье. 14:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
0 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Роналдо – 29'    

«По ощущениям очень продуктивно поработали. Понятно, что не хватало сборников. Особенно Сефаса, который только утром сегодня вернулся. Огорчение есть, но всеми ребятами доволен. Думаю, что мы готовы к игре», — сказал Шпилевский в эфире «Матч ТВ».

После 22 туров РПЛ «Пари Нижний Новгород» располагается на 14-й строчке турнирной таблицы с 20 очками. «Ростов» находится на 11-й строчке, команда заработала 22 очка в 22 играх.

