«Отец Тушино». Денис Глушаков поздравил Леонида Федуна с 70-летием

Бывший футболист и капитан «Спартака» Денис Глушаков поздравил экс-владельца московского клуба Леонида Федуна с 70-летием.

«Леониду Арнольдовичу сегодня 70 лет исполняется, поздравляю. Отец Тушино! Кто бы что ни говорил, он много сделал для «Спартака» — для команды и клуба. В конце концов, Федун — ярый болельщик «Спартака». Он построил стадион и навсегда оставил своё имя в памяти болельщиков. Выиграл чемпионство, Кубок, Суперкубок — и ушёл. Леонид Арнольдович — простой, хороший дядька», — сказал Глушаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Леонид Федун был владельцем футбольного клуба «Спартак» с 2004 года и до августа 2022 года.