«Пари НН» — «Ростов»: Роналдо открыл счёт ударом головой на 29-й минуте

В эти минуты проходит матч 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются нижегородский «Пари НН» и «Ростов». Команды играют на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде. В качестве главного арбитра встречи выступает Сергей Карасёв из Москвы. На момент написания новости счёт 1:0 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 29-й минуте нападающий Роналдо ударом головой отправил мяч в ворота.

«Пари НН» располагается на 14-й строчке, в зоне переходных матчей. В активе нижегородцев 20 очков в 22 встречах. Отставание от 12-го места, гарантирующего сохранение прописки в РПЛ на будущий сезон, составляет одно очко. «Ростов» с 22 очками занимает 11-е место.