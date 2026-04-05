Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мальдини — о сборной Италии: три пропуска чемпионата мира — это полный провал

Мальдини — о сборной Италии: три пропуска чемпионата мира — это полный провал
Комментарии

Итальянский экс-защитник Паоло Мальдини высказал своё мнение о недавней неудаче сборной Италии. Итальянцы в третий раз подряд остались без чемпионата мира, проиграв в финале стыкового матча сборной Боснии и Герцеговины в серии пенальти.

ЧМ-2026 — Европа . Плей-офф. Финал
31 марта 2026, вторник. 21:45 МСК
Босния и Герцеговина
Окончен
1 : 1
4 : 1
Италия
0:1 Кин – 15'     1:1 Табакович – 79'    
Удаления: нет / Бастони – 41'

«Когда надеваешь футболку сборной Италии, чувствуешь гордость и историческую ответственность. Это не просто какая-то национальная команда: это одна из величайших команд в истории футбола. Один пропущенный чемпионат мира – это тревожный сигнал, два – кризис, а три – это уже полный провал.

В моё время ценился талант, но характер, менталитет был на первом месте. Дисциплина, самопожертвование, уважение к эмблеме… это было непреложным правилом.

Сегодня я не вижу прежнего уровня стремления к победе. Я не вижу игроков, готовых отдать все силы за футболку сборной. Поражение от Боснии – это не просто неудачный результат, а отражение более глубокой проблемы. Без самобытности, без гордости и без ответственности Италия перестаёт быть Италией», – приводит слова Мальдини The Touchline в соцсети Х.

Паоло Мальдини представлял цвета национальной команды с 1988 по 2002 год.

Материалы по теме
Италия пропускает третий ЧМ подряд. Кто ещё из чемпионов пропускал два и более
Италия пропускает третий ЧМ подряд. Кто ещё из чемпионов пропускал два и более
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android