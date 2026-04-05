Джанашия: «Локомотив» может побороться за чемпионство, но главное — удержать третье место

Экс-форвард «Локомотива» Заза Джанашия высказался о турнирном положении железнодорожников и перспективах на финишном отрезке сезона. В 23-м туре Мир Российской Премьер-Лиги красно-зелёные сыграют со «Спартаком».

«Локомотив» хорошо начал весну. Были маленькие осечки, но они здорово играют. В целом всё неплохо. Главное, чтобы удержались на третьем месте. Могут побороться за чемпионство, но у нас нет большой скамейки. Главное — удержать третье место», — сказал Джанашия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ с 44 очками в 22 матчах. Отставание от лидирующего в чемпионской гонке «Краснодара» при игре в запасе составляет восемь очков. Отрыв от идущих ниже ЦСКА и «Балтики» — два очка.