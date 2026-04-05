Джанашия: «Локомотив» может побороться за чемпионство, но главное — удержать третье место
Экс-форвард «Локомотива» Заза Джанашия высказался о турнирном положении железнодорожников и перспективах на финишном отрезке сезона. В 23-м туре Мир Российской Премьер-Лиги красно-зелёные сыграют со «Спартаком».

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
05 апреля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Локомотив М
Москва
0:1 Монтес – 23'     1:1 Барко – 66'     2:1 Солари – 83'    
Удаления: нет / Морозов – 72'

«Локомотив» хорошо начал весну. Были маленькие осечки, но они здорово играют. В целом всё неплохо. Главное, чтобы удержались на третьем месте. Могут побороться за чемпионство, но у нас нет большой скамейки. Главное — удержать третье место», — сказал Джанашия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ с 44 очками в 22 матчах. Отставание от лидирующего в чемпионской гонке «Краснодара» при игре в запасе составляет восемь очков. Отрыв от идущих ниже ЦСКА и «Балтики» — два очка.

