«Ростов» одержал победу над «Пари НН» в 23-м туре РПЛ

Завершился матч 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались нижегородский «Пари НН» и «Ростов». Команды играли на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде. В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Карасёв из Москвы. Победу со счётом 1:0 одержали жёлто-синие.

Единственный мяч в игре был забит на 29-й минуте. Нападающий «Ростова» Роналдо ударом головой отправил мяч в ворота.

«Пари НН» располагается на 14-й строчке, в зоне переходных матчей. В активе нижегородцев 20 очков в 22 встречах. Отставание от 12-го места, гарантирующего сохранение прописки в РПЛ на будущий сезон, составляет одно очко. «Ростов» с 25 очками занимает 10-е место.