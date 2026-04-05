Матч «Динамо» Мх — «Балтика» состоится, несмотря на наводнения в Дагестане

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев заявил, что матч 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором клуб из столицы Дагестана примет на своём поле калининградскую «Балтику», состоится, несмотря на наводнения.

«Что касается футбола, всё нормально. Поле в хорошем состоянии. В данный момент и дождя нет. Если он и будет, то едва ли сильный. Что касается некоторых районов, там ситуация сложная, но не такая критичная, как была при прошлом наплыве воды», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В ночь на 4 апреля города Дагестана столкнулись с аномальным количеством осадков, которые привели к наводнениям. Всего, по данным СМИ, пострадали более 700 домов.