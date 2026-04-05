Заза Джанашия: Батраков пока не готов к Европе

Экс-форвард «Локомотива» Заза Джанашия высказался об игре полузащитника железнодорожников Алексея Батракова и его готовности к переходу в европейский чемпионат.

«Батраков пока не готов к Европе. Сейчас европейский и российский чемпионаты разные. Батраков в хорошей форме и здорово играет, но к Европе он ещё не готов. Годик должен поиграть в «Локомотиве» и показать всем, что он хорош», — сказал Джанашия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее Владимир Кузьмичёв, агент Батракова, оценил вероятность ухода полузащитника из «Локомотива» в летнее трансферное окно в 90%. По его словам, игроком интересуются клубы, выступающие в Лиге чемпионов УЕФА.