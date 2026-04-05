Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Заза Джанашия: Батраков пока не готов к Европе

Заза Джанашия: Батраков пока не готов к Европе
Комментарии

Экс-форвард «Локомотива» Заза Джанашия высказался об игре полузащитника железнодорожников Алексея Батракова и его готовности к переходу в европейский чемпионат.

«Батраков пока не готов к Европе. Сейчас европейский и российский чемпионаты разные. Батраков в хорошей форме и здорово играет, но к Европе он ещё не готов. Годик должен поиграть в «Локомотиве» и показать всем, что он хорош», — сказал Джанашия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее Владимир Кузьмичёв, агент Батракова, оценил вероятность ухода полузащитника из «Локомотива» в летнее трансферное окно в 90%. По его словам, игроком интересуются клубы, выступающие в Лиге чемпионов УЕФА.

Материалы по теме
Джанашия: «Локомотив» может побороться за чемпионство, но главное — удержать третье место
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android