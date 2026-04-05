«В Англии засчитали бы 100%». Сенников — об отменённом голе Дзюбы в ворота ЦСКА

Экс-защитник сборной России Дмитрий Сенников высказался об отмене гола нападающего «Акрона» Артёма Дзюбы на 90+3-й минуте матча 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:2). Главный арбитр встречи Владимир Москалёв отменил гол форварда тольяттинцев, зафиксировав фол на вратаре Игоре Акинфееве.

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
04 апреля 2026, суббота. 13:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Гонду – 5'     1:1 Дзюба – 60'     1:2 Круговой – 85'    

«Если бы это был чемпионат Англии, то гол Дзюбы засчитали бы 100%. Во вратарской голкипер неприкасаемый, любое столкновение с ним, помеха ему — нарушение.

Но это нарушение только относительно вратаря в такой ситуации. Так что вроде как по делу гол Дзюбы отменён. Но обидно, что не засчитали. Такие голы в Англии и Германии засчитывают часто», — сказал Сенников в эфире «Матч ТВ».

