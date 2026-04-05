Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мирча Луческу введён в искусственную кому после ухудшения состояния здоровья

Мирча Луческу введён в искусственную кому после ухудшения состояния здоровья
Комментарии

Бывший тренер «Зенита» Мирча Луческу введён в искусственную кому. Об этом сообщил директор Федерации футбола Румынии Михай Стойкицэ. Врачи разрешили Стойкицэ на несколько минут навестить Луческу в палате. После визита чиновник вышел из больницы в подавленном состоянии.

«К сожалению, у меня нет никаких новостей. Я провёл с ним всего пять минут. Он не реагирует на происходящее. Будем надеяться, что всё будет хорошо, дай бог. Он не может говорить, находится в искусственной коме. Я просто посмотрел на него и больше ничего не могу добавить. Не хочу говорить лишнего, чтобы не сказать что-то неуместное», – приводит слова Стойкицэ Digi Sport.

Ранее стало известно, что специалист не реагирует на лечение. 80-летний тренер был переведён в отделение интенсивной терапии. Несколько дней назад Луческу перенёс сердечный приступ и был госпитализирован в больницу Бухареста после того, как потерял сознание во время тренировки сборной Румынии. Под его руководством национальная команда не смогла квалифицироваться на чемпионат мира — 2026 года, уступив в стыковых матчах сборной Турции (0:1).

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android