Мирча Луческу введён в искусственную кому после ухудшения состояния здоровья

Бывший тренер «Зенита» Мирча Луческу введён в искусственную кому. Об этом сообщил директор Федерации футбола Румынии Михай Стойкицэ. Врачи разрешили Стойкицэ на несколько минут навестить Луческу в палате. После визита чиновник вышел из больницы в подавленном состоянии.

«К сожалению, у меня нет никаких новостей. Я провёл с ним всего пять минут. Он не реагирует на происходящее. Будем надеяться, что всё будет хорошо, дай бог. Он не может говорить, находится в искусственной коме. Я просто посмотрел на него и больше ничего не могу добавить. Не хочу говорить лишнего, чтобы не сказать что-то неуместное», – приводит слова Стойкицэ Digi Sport.

Ранее стало известно, что специалист не реагирует на лечение. 80-летний тренер был переведён в отделение интенсивной терапии. Несколько дней назад Луческу перенёс сердечный приступ и был госпитализирован в больницу Бухареста после того, как потерял сознание во время тренировки сборной Румынии. Под его руководством национальная команда не смогла квалифицироваться на чемпионат мира — 2026 года, уступив в стыковых матчах сборной Турции (0:1).