Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ду Кейрос: в «Оренбурге» у меня больше шансов играть, чем в «Зените»

Комментарии

Полузащитник «Зенита» Ду Кейрос высказался о своей аренде в «Оренбурге». 19 августа 2025 года футболист подписал контракт с «Оренбургом» на правах аренды до завершения сезона-2025/2026.

«Моя аренда в «Оренбурге» заканчивается в конце сезона. После этого будем говорить с агентами, что будем делать дальше. Конечно, тут у меня больше шансов играть, чем в «Зените». Чтобы говорить о моём будущем в «Оренбурге», надо дождаться конца сезона», — сказал Ду Кейрос в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В текущем сезоне полузащитник принял участие в 22 матчах во всех соревнованиях, отметившись двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android