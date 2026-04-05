Мостовой: «Спартак» останется без медалей, если не обыграет «Локомотив»

Мостовой: «Спартак» останется без медалей, если не обыграет «Локомотив»
Экс-футболист сборных СССР и России Александр Мостовой оценил шансы «Спартака» одолеть «Локомотив» в 23-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Команды сыграют сегодня, 5 апреля, на стадионе «Лукойл Арена» в Москве.

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
05 апреля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Локомотив М
Москва
0:1 Монтес – 23'     1:1 Барко – 66'     2:1 Солари – 83'    
Удаления: нет / Морозов – 72'

«Однозначно буду переживать за «Спартак» и надеюсь, что команда не подведёт. Надо выигрывать у принципиального соперника. «Спартак» может победить «Локомотив» со счётом 2:1. Ясно, что и у соперника будут свои шансы. Команда не зря находится в верхней части таблицы. Победа над «Локомотивом» очень важна для «Спартака» в борьбе за медали. Можно приблизиться к «Локомотиву».

Если не выиграют, останутся вне призовой тройки. И через несколько дней в Петербурге играть на Кубок с «Зенитом». Туда хотя бы ехать с хорошим настроением. Вот почему важна эта победа. Если «Спартак» проиграет «Локомотиву», математически не потеряет шансы на третье место. Но принципиальной разницы нет — занимаешь ты третье место или пятое. Какая разница?» — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Материалы по теме
Матч недели в РПЛ «Спартак» — «Локомотив»: готов ли Карседо к медалям?
Матч недели в РПЛ «Спартак» — «Локомотив»: готов ли Карседо к медалям?
