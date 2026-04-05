Акинфеев — Дзюбе: если ты хотел меня потрогать, потрогал бы до матча, а не во вратарской
Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев с иронией ответил нападающему «Акрона» Артёму Дзюбе, который остался недоволен отменой своего гола на 90+3-й минуте матча 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Арбитр Владимир Москалёв отменил забитый мяч, зафиксировав фол на вратаре.

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
04 апреля 2026, суббота. 13:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Гонду – 5'     1:1 Дзюба – 60'     1:2 Круговой – 85'    

Фото: кадр из трансляции

«Артём, дорогой мой старинный коллега! Если ты хотел меня потрогать, прикоснуться к истории, в том числе и нашей общей, ну до матча потрогал бы, а не в моей вратарской во время подачи. Ты всё время забываешь, что, когда кого-то или что-то трогаешь, рядом обязательно будет включённая камера – такая современная наша доля!

Так что вратарей не толкай во вратарской – тут ничего не изменилось за время всего нашего с тобой футбольного пути (а это лет 100), и ничего у тебя не отменят! Обнимаю и держу кулачки за твои рекорды. Твой Аки», — написал Акинфеев в телеграм-канале.

