Мостовой: VAR правильно отменил гол Дзюбы в ворота ЦСКА — я несколько раз посмотрел момент

Экс-футболист сборных СССР и России Александр Мостовой высказался об отменённом голе нападающего «Акрона» Артёма Дзюбы в матче 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с ЦСКА. Матч состоялся вчера, 4 апреля, и завершился победой армейцев со счётом 2:1.

«Все же знают, что у судей есть два варианта — или да, или нет. Несколько раз посмотрел момент с игрой Дзюбы на Акинфееве. В прыжке, во вратарской был микротолчок. Все же понимают: вратаря нельзя трогать. Может, этот толчок и повлиял, что Игорь не дотянулся.

Дзюба тоже может сказать, что он только руку положил на плечо. Но для этого VAR и существует. Если посмотрели и отменили гол, значит, действительно был толчок», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Гол нападающего Артёма Дзюбы на третьей добавленной минуте матча 23-го тура РПЛ между «Акроном» и ЦСКА был отменён после вмешательства VAR. После просмотра VAR был зафиксирован фол форварда на голкипере ЦСКА Игоре Акинфееве и взятие ворот было отменено.