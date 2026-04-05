Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мостовой: VAR правильно отменил гол Дзюбы в ворота ЦСКА — я несколько раз посмотрел момент

Мостовой: VAR правильно отменил гол Дзюбы в ворота ЦСКА — я несколько раз посмотрел момент
Комментарии

Экс-футболист сборных СССР и России Александр Мостовой высказался об отменённом голе нападающего «Акрона» Артёма Дзюбы в матче 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с ЦСКА. Матч состоялся вчера, 4 апреля, и завершился победой армейцев со счётом 2:1.

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
04 апреля 2026, суббота. 13:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Гонду – 5'     1:1 Дзюба – 60'     1:2 Круговой – 85'    

«Все же знают, что у судей есть два варианта — или да, или нет. Несколько раз посмотрел момент с игрой Дзюбы на Акинфееве. В прыжке, во вратарской был микротолчок. Все же понимают: вратаря нельзя трогать. Может, этот толчок и повлиял, что Игорь не дотянулся.

Дзюба тоже может сказать, что он только руку положил на плечо. Но для этого VAR и существует. Если посмотрели и отменили гол, значит, действительно был толчок», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Гол нападающего Артёма Дзюбы на третьей добавленной минуте матча 23-го тура РПЛ между «Акроном» и ЦСКА был отменён после вмешательства VAR. После просмотра VAR был зафиксирован фол форварда на голкипере ЦСКА Игоре Акинфееве и взятие ворот было отменено.

Материалы по теме
Фото
Акинфеев — Дзюбе: если ты хотел меня потрогать, потрогал бы до матча, а не во вратарской
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android