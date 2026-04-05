Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер — Шанхай Шэньхуа, результат матча 5 апреля 2026, счёт 2:3, 4-й тур китайской Суперлиги 2026

«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого вырвал победу у «Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер» в чемпионате Китая
Комментарии

Завершился матч 4-го тура китайской Суперлиги — 2026, в котором встречались «Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер» и «Шанхай Шэньхуа», возглавляемый российским специалистом Леонидом Слуцким. Команды играли на стадионе «Тяньцзинь Олимпик Центр» (Тяньцзинь, Китай). Волевую победу со счётом 3:2 одержали гости.

Китай — Суперлига . 4-й тур
05 апреля 2026, воскресенье. 14:35 МСК
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
Тяньцзинь
Окончен
2 : 3
Шанхай Шэньхуа
Шанхай
1:0 Шеттине – 42'     1:1 Чэньцзе – 45+5'     2:1 Килес – 56'     2:2 Ратан – 81'     2:3 Ратан – 90+1'    

На 42-й минуте экс-форвард «Урала» Гильерме Шеттине вывел «Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер» вперёд, реализовав пенальти. На 45+5-й минуте защитник Чжу Чэньцзе восстановил равенство в счёте. На 56-й минуте полузащитник Альберто Килес забил второй гол хозяев. На 81-й минуте бразилец Рафаэл Ратан вновь сравнял счёт. На 90+1-й минуте Ратан с пенальти оформил дубль.

«Шанхай Шэньхуа» располагается на 14-й строчке в турнирной таблице. У команды Слуцкого минус два очка после четырёх игр. Ряд клубов чемпионата Китая начал сезон с отрицательным количеством очков из-за коррупционного скандала. «Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер» занимает последнее место с минус девятью очками.

Календарь Суперлиги Китая - 2026
Турнирная таблица Суперлиги Китая - 2026
Клуб Слуцкого пострадал от скандала с договорняками в Китае больше всех. Главное
Клуб Слуцкого пострадал от скандала с договорняками в Китае больше всех. Главное
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android