Гришин: гол «Акрона» с ЦСКА был чистейшим, в Англии и Германии такое не отменяют

Экс-футболист ЦСКА Александр Гришин прокомментировал игру армейцев с «Акроном» в матче 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Матч состоялся вчера, 4 апреля, и завершился победой ЦСКА со счётом 2:1.

«Особых хороших впечатлений от матча ЦСКА с «Акроном» не осталось. Игра была равной, хотя армейцы считались фаворитами. Хорошо, что Акинфеев в конце спас, а Круговой забил красивый гол. По игре же армейцев не могу сказать ничего позитивного. Для меня гол «Акрона» в концовке был чистейшим. В Англии и Германии такие голы не отменяются — это говорят сейчас все эксперты. Правила есть правила, но по-футбольному гол был чистым», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Гол нападающего Артёма Дзюбы на третьей добавленной минуте матча 23-го тура РПЛ между «Акроном» и ЦСКА был отменён после вмешательства VAR. После просмотра VAR был зафиксирован фол форварда на голкипере ЦСКА Игоре Акинфееве и взятие ворот было отменено.