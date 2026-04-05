Заза Джанашия оценил выступления Хвичи Кварацхелии в «ПСЖ»

Заза Джанашия оценил выступления Хвичи Кварацхелии в «ПСЖ»
Экс-форвард «Локомотива» Заза Джанашия поделился мнением об игре грузинского нападающего «ПСЖ» Хвичи Кварацхелии.

«Хвича выступает здорово. Каждое мгновение прибавляет и прибавляет, каждую неделю! Насчёт Хвичи без разговоров — сейчас он один из сильнейших в «ПСЖ». Я думаю, что пока он никуда не уедет. Зачем? Он себя хорошо чувствует во Франции. Пусть ещё поиграет в «ПСЖ», а потом уже можно думать о другой команде», — сказал Джанашия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В текущем сезоне форвард принял участие в 38 матчах за клуб во всех соревнованиях. На счету Кварацхелии 12 забитых мячей и восемь результативных передач. Кварацхелия перешёл из «Наполи» в «Пари Сен-Жермен» в январе 2025 года.

