«Динамо» Махачкала — «Балтика»: Брайан Хиль вывел балтийцев вперёд на 13-й минуте

В эти минуты проходит матч 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Динамо» из Махачкалы и калининградская «Балтика». Игра проходит на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. В качестве главного арбитра выступает Евгений Кукуляк (Калуга). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На данный момент счёт в матче 1:0 в пользу команды гостей.

Нападающий «Балтики» Брайан Хиль открыл счёт в игре на 13-й минуте.

«Балтика» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. В активе калининградцев 42 набранных очка в 22 турах. «Динамо» располагается на 12-й строчке в чемпионате России. У команды 21 очко в 22 играх.

В следующем туре команда из Махачкалы на выезде сыграет с московским «Локомотивом» (12 апреля). Калининградцы на домашнем стадионе примут «Пари Нижний Новгород» (11 апреля).