Ду Кейрос рассказал, как поменялась жизнь с переходом в «Оренбург»

Полузащитник «Зенита» Ду Кейрос, выступающий на правах аренды за «Оренбург», рассказал о сложностях после переезда в новый город из Санкт-Петербурга. Бразилец перебрался в команду из Оренбурга летом прошлого года.

— Как поменялась твоя жизнь в Оренбурге?

— Немного сложно, потому что это маленький город. Я родом из Сан-Пауло, а это большой город. Откуда я переехал в Санкт-Петербург, а он тоже большой. Но я обосновался в Оренбурге, тут моя семья, — сказал Ду Кейрос в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В текущем сезоне на счету Ду Кейроса два гола и три результативные передачи в 22 матчах в Мир Российской Премьер-Лиге и Фонбет Кубке России. Срок арендного соглашения между «Зенитом» и «Оренбургом» по игроку подходит к концу летом 2026 года.