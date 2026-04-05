«Хетафе» обыграл «Атлетик» Бильбао в 30-м туре Ла Лиги

Завершён матч 30-го тура Ла Лиги, в котором играли «Хетафе» и «Атлетик» Бильбао. Победу со счётом 2:0 в этой игре одержали тёмно-синие. Встреча состоялась на стадионе «Колисеум» в Хетафе. В качестве главного арбитра матча выступил Хуан Мартинес Мунуэра (Аликанте).

Луис Васкес открыл счёт в этой игре на 14-й минуте и вывел тёмно-синих вперёд, а на 90-й минуте Мартин Сатриано удвоил преимущество команды.

После этой игры «Хетафе» с 41 очком находится на восьмом месте в турнирной таблице высшего дивизиона испанского первенства. «Атлетик» с 38 очками располагается на 10-й строчке.

В следующем туре «Хетафе» 13 апреля на выезде встретится с «Леванте», «Атлетик» 12 апреля примет «Вильярреал».