Хетафе — Атлетик Б, результат матча 4 апреля 2026, счёт 2:0, 30-й тур Ла Лиги 2025/2026

«Хетафе» обыграл «Атлетик» Бильбао в 30-м туре Ла Лиги
Завершён матч 30-го тура Ла Лиги, в котором играли «Хетафе» и «Атлетик» Бильбао. Победу со счётом 2:0 в этой игре одержали тёмно-синие. Встреча состоялась на стадионе «Колисеум» в Хетафе. В качестве главного арбитра матча выступил Хуан Мартинес Мунуэра (Аликанте).

Испания — Примера . 30-й тур
05 апреля 2026, воскресенье. 15:00 МСК
2 : 0
1:0 Васкес – 14'     2:0 Сатриано – 90'    

Луис Васкес открыл счёт в этой игре на 14-й минуте и вывел тёмно-синих вперёд, а на 90-й минуте Мартин Сатриано удвоил преимущество команды.

После этой игры «Хетафе» с 41 очком находится на восьмом месте в турнирной таблице высшего дивизиона испанского первенства. «Атлетик» с 38 очками располагается на 10-й строчке.

В следующем туре «Хетафе» 13 апреля на выезде встретится с «Леванте», «Атлетик» 12 апреля примет «Вильярреал».

Календарь матчей Ла Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2025/2026
