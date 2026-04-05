«Монако» — «Марсель»: онлайн-трансляция матча 28-го тура Лиги 1 начнётся в 21:45 мск

Сегодня, 5 апреля, состоится матч 28-го тура французской Лиги 1, в котором встретятся клубы «Монако» и «Марсель». Игра пройдёт на стадионе «Луи II» в Монако. В качестве главного арбитра встречи выступит Клеман Тюрпен (Уллен, Франция). Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 27 туров чемпионата Франции «Марсель» набрал 49 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Монако» заработал 46 очков и располагается на седьмой строчке.

В предыдущем туре «Монако» победил на выезде «Лион» со счётом 2:1, а «Марсель» в домашнем матче уступил «Лиллю» (1:2).