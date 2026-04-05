«Эта команда всегда создаёт нам серьёзные трудности». Кордоба — об игре с «Ахматом»
Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба прокомментировал победу над «Ахматом» (1:0) в матче 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном.

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
04 апреля 2026, суббота. 19:45 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
0 : 1
Краснодар
0:1 Кордоба – 86'    
Удаления: Силва – 90+4' / Черников – 90+6'

— На протяжении всей недели мы работали с пониманием, что нас ждёт очень сложный матч. Хочу поблагодарить партнёров и тренерский штаб. Каждый день мы стараемся становиться лучше. Конечно, мы делаем это и ради наших болельщиков, которые сегодня были с нами и дали нам необходимый заряд энергии.

— А можешь ли назвать эти три очка одними из самых сложных в сезоне пока?
— Если честно, матч был очень сложным. Эта команда всегда создаёт нам серьёзные трудности. Но сегодня мы уезжаем с победой, чем очень гордимся, особенно учитывая, насколько тяжело играть на этом стадионе, — сказал Кордоба в интервью пресс-службе «Краснодара».

На данный момент «Краснодар» с 52 очками возглавляет турнирную таблицу высшего дивизиона российского первенства, «Ахмат» с 30 очками находится на девятой строчке.

