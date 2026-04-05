«Глупость!» Мостовой раскритиковал новое правило наказания за задержку времени вратарём

Экс-футболист сборных СССР и России Александр Мостовой высказался об эпизоде с пропущенным голом «Акрона» в матче 23‑го тура Мир РПЛ с ЦСКА (1:2). В начале первого тайма голкипер тольяттинцев Игнат Тереховский дольше восьми секунд вводил мяч в игру, держа его в руках. Согласно правилам, вступившим в силу в сезоне‑2025/2026, за такое назначается угловой. После розыгрыша стандарта форвард армейцев Лусиано Гонду забил мяч. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым (Воронеж).

«Если бы ЦСКА не забил «Акрону» после углового, назначенного после задержки времени вратарём, никто бы не вспомнил. А теперь у нас человек будет сидеть с секундомером и считать время? Вот это смешно. Или вратарю кто-то сзади будет стоять и говорить, сколько секунд прошло. Кто будет проверять, это семь секунд, восемь или девять? А может, вратарь взял мяч в руки и была затяжная атака, как они это будут определять?

Глупость какая-то. Задержки есть, они всегда наказываются, судья подбежал и показал жёлтую. Если назначается угловой и игроки еле-еле идут за мячом, тогда судьям тоже включать секундомер и говорить: «Бегите быстрее подавать». Выглядит абсурдно. Напридумывают всего, хотят усложнить футбол. Это неправильно!» — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.