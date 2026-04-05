Вингер московского «Спартака» Тео Бонгонда принял участие в параде, устроенном президентом ДР Конго Феликсом Чисекеди в Киншасе в честь выхода национальной команды в финальную часть ЧМ-2026, сообщает Федерация футбола ДР Конго.

Также сегодня игроки конголезской сборной будут посвящены в рыцари Национального ордена.

Фото: Федерация футбола ДР Конго

Ранее сообщалось, что Бонгонда вернётся в расположение клуба на следующей неделе и пропустит матч 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором «Спартаку» предстоит встретиться с «Локомотивом» 5 апреля.

В финальном межконтинентальном стыковом матче за право выхода на ЧМ-2026 ДР Конго победила сборную Ямайки (1:0).

Чемпионат мира 2026 года пройдёт будущим летом на территории трёх стран – США, Канады и Мексики. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).