«Ужасная трагедия...» В «Балтике» отреагировали на возгорание ТЦ в Калининграде

Пресс-служба «Балтики» отреагировала на возгорание торгового центра «Гиант» в Калининграде.

«Ужасная трагедия… ФК «Балтика» вместе со всеми калининградцами разделяет переживания в связи с трагедией, произошедшей на Московском проспекте в ТЦ «Гиант». Мы вместе с вами», – написано в сообщении в телеграм-канале «Балтики».

Местные СМИ сообщают, что огонь охватил фасад здания полностью на всех этажах. Внутри торгового центра расположены кинотеатр, детский парк развлечений, множество магазинов и кафе. Кроме того, возгорание перекинулось на автомобили, расположенные рядом с ТЦ. К ликвидации возгорания привлечено 75 человек и 15 единиц техники.