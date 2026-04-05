ПСВ в третий раз подряд стал чемпионом Нидерландов

«ПСВ Эйндховен» в третий раз подряд стал победителем Эредивизии. В 29-м туре чемпионата Нидерландов «Фейеноорд» не смог справиться с «Волендамом» (0:0) и потерял шансы догнать красно-белых.

ПСВ в рамках 29-го тура нидерландского первенства переиграл «Утрехт» (4:3) и завоевал трофей за пять туров до конца чемпионата. «Фейеноорд», находящийся на второй строчке, отстаёт от лидера на 17 очков. Топ-3 Эредивизии замыкает «НЕК Неймеген».

ПСВ стал чемпионом Нидерландов в 27-й раз в истории. Помимо этого, в активе клуба 11 Кубков страны и 15 национальных Суперкубков. У красно-белых есть и международные трофеи: Кубок европейских чемпионов и Кубок УЕФА.