«Факел» обыграл тульский «Арсенал» в 27-м туре Первой лиги

Завершился матч 27-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026, в котором встречались тульский «Арсенал» и «Факел» из Воронежа. Игра прошла на стадионе «Арсенал» в Туле. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Сергей Федотов. Игра закончилась победой команды гостей со счётом 2:1.

Первый гол в матче забил нападающий воронежской команды Максим Турищев на 10-й минуте. На 28-й минуте Турищев оформил дубль. В конце первого тайма полузащитник хозяев поля Эдарлин Рейес отыграл один мяч «Арсенала».

По состоянию на сегодняшний день «Арсенал» занимает девятое место в турнирной таблице Первой лиги. В активе команды 35 очков в 27 встречах. «Факел» с 59 очками в 27 играх располагается на первой строчке.