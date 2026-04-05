Ямаль не праздновал победный гол Левандовского в матче с «Атлетико» и прошёл мимо Флика

Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль не праздновал победный гол форварда каталонцев Роберта Левандовского, забитый на 87-й минуте матча 30-го тура Ла Лиги с «Атлетико» (2:1).

Ямаль не отреагировал на гол поляка и просто прохаживался по полю. Через несколько секунд к нему подошёл защитник Пау Кубарси и что-то сказал, пока их партнёры праздновали. Кубарси затем присоединился к отмечавшей гол команде, а Ямаль отправился в противоположном направлении. Сам форвард в этом матче не отметился результативными действиями.

После финального свистка Ламин Ямаль прошёл мимо главного тренера Ханс-Дитера Флика. Немец попытался его остановить, но игрок увернулся от действия тренера.

После 30 матчей чемпионата Испании «Барселона» набрала 76 очков и возглавляет турнирную таблицу. «Атлетико» располагается на четвёртой строчке. У команды в активе 57 очков.