Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ямаль не праздновал победный гол Левандовского в матче с «Атлетико» и прошёл мимо Флика

Комментарии

Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль не праздновал победный гол форварда каталонцев Роберта Левандовского, забитый на 87-й минуте матча 30-го тура Ла Лиги с «Атлетико» (2:1).

Испания — Примера . 30-й тур
04 апреля 2026, суббота. 22:00 МСК
Атлетико М
Окончен
1 : 2
Барселона
1:0 Симеоне – 39'     1:1 Рашфорд – 42'     1:2 Левандовски – 87'    
Удаления: Гонсалес – 45+7' / нет

Ямаль не отреагировал на гол поляка и просто прохаживался по полю. Через несколько секунд к нему подошёл защитник Пау Кубарси и что-то сказал, пока их партнёры праздновали. Кубарси затем присоединился к отмечавшей гол команде, а Ямаль отправился в противоположном направлении. Сам форвард в этом матче не отметился результативными действиями.

Фото: Кадр из трансляции

После финального свистка Ламин Ямаль прошёл мимо главного тренера Ханс-Дитера Флика. Немец попытался его остановить, но игрок увернулся от действия тренера.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

После 30 матчей чемпионата Испании «Барселона» набрала 76 очков и возглавляет турнирную таблицу. «Атлетико» располагается на четвёртой строчке. У команды в активе 57 очков.

Материалы по теме
«Для меня это не красная карточка». Флик высказался после матча «Барселоны» с «Атлетико»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android