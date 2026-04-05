Титульным спонсором РПЛ со следующего сезона станет «Альфа-Банк»

Со следующего сезона «Альфа-Банк» станет титульным спонсором Российской Премьер-Лиги. Об этом сообщает «РБ Спорт», источники «Чемпионата» подтверждают данную информацию.

Сообщается, что стороны подпишут контракт, рассчитанный на четыре года, что является полноценным коммерческим циклом. Стоимость контракта оценивается примерно в 1 млрд рублей в год. Сейчас титульным спонсором РПЛ является платёжная система «Мир», договор с которой приносил лиге около 800 млн рублей в год.

На данный момент турнирную таблицу Премьер-Лиги возглавляет «Краснодар» с 52 очками, в топ-3 также входят «Зенит» (51) и «Локомотив» (44).

