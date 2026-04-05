«Лион» и «Анже» сыграли вничью в матче 28-го тура Лиги 1

Завершился матч 28-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026 между клубами «Анже» и «Лион». Игра прошла на стадионе «Раймон Копа» (Анже, Франция). В качестве главного арбитра встречи выступил Рюдди Бюке из Амьена. Матч закончился вничью со счётом 0:0.

Команды не смогли отметиться результативными действиями в этой встрече.

После 28 матчей чемпионата Франции «Лион» набрал 48 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. «Анже» располагается на 12-й строчке. У команды в активе 33 очка.

В следующем туре Лиги 1 «Лион» в домашнем матче встретится с «Лорьяном» (12 апреля), а «Анже» на день раньше на выезде сыграет с «Ренном».